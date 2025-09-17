【ワシントン＝中根圭一】生成ＡＩ（人工知能）が会話形式で自動回答する「ＡＩチャットボット」を利用した後に自殺したとされる少年の保護者が１６日、米議会上院司法委員会の公聴会に出席した。この技術の問題点について証言し、開発の規制を求めた。公聴会で、カリフォルニア州の保護者マシュー・レインさんは、米オープンＡＩの対話型ＡＩサービス「チャットＧＰＴ」を利用していた１６歳の息子アダムさんが４月に亡くなっ