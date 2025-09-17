女子ゴルフの金田久美子（36＝スタンレー電気）が17日までに自身のインスタグラムを更新。人気女子プロゴルファーとのトレーニングショットを披露した。ストーリーにトレーニングジムでの自身と女子ゴルフ・脇元華の2ショットをアップ。脇元は黒のTシャツに淡いブルーのショートパンツ姿でピースサインを、金田はピンクのTシャツに黒のショートパンツ姿でスマホを手に自撮りをしている。2人は仲が良いことで知られ、互いの