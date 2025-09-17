警視庁自身が代表を務める芸能事務所所属の18歳未満だった女性アイドルに対し、わいせつな行為をしたとして、警視庁少年育成課は17日までに、児童福祉法違反（淫行させる行為）の疑いで芸能事務所「GOlittlebylittle」代表鳥丸寛士容疑者（39）＝埼玉県所沢市＝を逮捕した。同課によると、行為を認めた上で「真剣な交際のつもりだった。この業界では運営側とアイドルの交際はよくあること」と話している。女性は今年3