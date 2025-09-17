18歳の男性の遺体を車のトランクに乗せ栃木県の警察署に放置したとして、死体遺棄の疑いで2人が逮捕されました。逮捕された無職の野本直希容疑者と山本樹容疑者は、16日未明、男性の遺体を車に乗せ、栃木県のさくら警察署の駐車場に放置した死体遺棄の疑いがもたれています。2人は車で警察署を訪れ、「トランクの中に遺体がある」と説明し、警察官が複数の外傷がある遺体を見つけたということです。遺体は県内に住む18歳の男性で、