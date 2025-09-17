新潟県上越市の北陸道・上越IC付近の市道上で、側溝などに使う鉄製のふた“グレーチング”を盗んだ疑いで、64歳の男が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、上越市西城町に住む無職の男（64）です。男は6月16日から18日までの間、上越市富岡の北陸道・上越IC付近の市道上で、グレーチング6枚（時価計約6万6000円相当）を盗んだ疑いが持たれています。事件は通行人から警察に「道路にグレーチングが盗ま