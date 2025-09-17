英国に到着したトランプ米大統領とメラニア夫人＝１６日/Kevin Lamarque/Reuters（ＣＮＮ）ドナルド・トランプ米大統領とメラニア夫人は１６日、英首都ロンドンに到着した。異例の２度目の国賓としての訪問となる。トランプ夫妻はロンドン近郊のスタンステッド空港で英国空軍の隊員やクーパー外相らに出迎えられた。その後、大統領夫妻は米国大使公邸であるロンドン市内のウィンフィールド・ハウスに向かい、夜を過ごした。大統領