元NMB48でモデルの上西怜（24）が16日、自身のインスタグラムを更新。雑誌グラビアの水着ショットを投稿した。「【＃ヤングマガジン】さん表紙を飾らせていただきました！！そして、デジタル写真集も本日発売です！」と報告し、白い水着姿を公開した。沖縄・宮古島の海を背にして笑顔でピースサインを送り「撮影楽しかったーーーーいろんな水着着たよ」などとつづった。ファンやフォロワーからも「天使すぎて可愛すぎる」「スタ