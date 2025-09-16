オリエンタルラジオ藤森慎吾（42）が16日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。妻の出産について話す場面があった。藤森は出産当日を振り返り「なかなか赤ちゃんが下りて来ませんねっていうふうになって。心音とか計りながらやるんですけど、赤ちゃん苦しそうなサインが出てますって」と話した。MCの黒柳徹子（92）「びっくりしたでしょう?」と問いかけると「緊急で手術をして取り上げてもらったんですけど