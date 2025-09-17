◆米大リーグメッツ―パドレス（１６日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）パドレスの松井裕樹投手が１６日（日本時間１７日）、敵地のメッツ戦の６回に３番手で登板。７回途中まで１回２／３を投げて無失点に抑えた。６回は２死一塁から１番リンドアを歩かせて一、二塁。打席にソトを迎えたが、カウント２―２から内角のスプリットを振らせてファウルチップの三振に仕留めた。７回も続投し、この日３５号を