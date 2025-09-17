県内では17日未明から能代市、大仙市、仙北市の一部地域のあわせて約500軒で停電が続いています。落雷が原因とみられる地域もあり、復旧作業が行われています。東北電力ネットワークによりますと、停電しているのは能代市の寿域長根地区の約100軒、田子向地区の約200軒です。いずれも午前3時38分ごろに停電が発生し、雷の影響によるものとみられています。午前11時ごろ復旧の見通しです。大仙市では午前6時39分ごろから、大