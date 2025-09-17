１７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４６円５３銭前後と前日の午後５時時点に比べ３５銭程度のドル安・円高となっている。 １６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４６円４８銭前後と前日に比べ９０銭強のドル安・円高で取引を終えた。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測を背景としたドル売りが続き一時１４６円２８銭まで軟化した。 １７