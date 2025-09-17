劇的な逆転勝利を収めたカラバフがアゼルバイジャンのクラブとして、UEFAチャンピオンズリーグ初白星を獲得した。16日に開催されたリーグフェーズ第1節でベンフィカのホームに乗り込んだカラバフだったが、前半6分、16分に失点して2点のビハインドを背負ってしまう。しかし、ここから猛反撃。30分にMFレアンドロ・アンドラーデ、後半3分にFWカミロ・ドゥランが決めて同点に追い付くと、41分にMFオレクセイ・カシュチュクが決勝