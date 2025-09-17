中京医薬品が商いを伴って急動意。天然痘に似た症状を持つ感染症「エムポックス（サル痘）」について、重症化しやすい「クレード１ｂ」の感染が国内で初めて確認されたことが１６日に明らかとなった。これを受け、コロナ禍の時期に折に触れ物色された感染症対策関連株の一つである同社に思惑的な買いが向かっているようだ。 出所：MINKABU PRESS