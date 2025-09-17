「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１７日午前１０時現在で、学びエイドが「売り予想数上昇」で５位となっている。 １７日の東京市場で、学びエイドは急反落。１６日取引終了後に発表した２６年４月期第１四半期（５～７月）の単独決算がネガティブ視されているようだ。 売上高は前年同期比８．６％増の５７００万円、営業損益は７７００万円の赤字（前年同期は８２００万円の赤字）