【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TUBEの、毎年恒例、通算36回目の“夏祭り”ライブ『TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2025 TUBE × 40SUMMERS』の模様が、9月29日にWOWOWにて独占放送＆配信。このたび、当日のライブレポートが到着した。 ■横浜スタジアム周辺はTUBEデビュー40周年のアニバーサリームード一色！ 2025年にデビュー40周年を迎え、デビュー記念日の6月1日には実に20