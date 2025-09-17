DJIのWebサイトに、新製品のティザーとみられる情報が掲出されている。日本時間で9月23日（火）21時00分に何らかの発表がある模様。 ビジュアルには長方形の筐体に、そこからはみ出んばかりのレンズがうかがえる。そして下方にある“何か”にドッキングするようなモーションが気になるところ。正面に点灯するのはREC中の状態を示すタリーランプだろうか。 ティザーにはこのほかの情報がなく、詳細