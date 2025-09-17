ニューストップ > 国内ニュース > 約50万円を費やし、14年愛用のマウンテンバイクが…2人組のドロボー… 時事ニュース 自転車 盗難 東京都 FNNプライムオンライン 約50万円を費やし、14年愛用のマウンテンバイクが…2人組のドロボーに 2025年9月17日 10時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 東京・板橋区で、盗んだ自転車を操る2人組の姿をカメラが捉えた 盗まれたのは、被害者が14年間乗り続けていたというマウンテンバイク これまでにパーツやメンテナンスなど、約50万円を費やした愛車だそう 記事を読む おすすめ記事 「今何してるかな」安室奈美恵さん引退7年も耐えぬファンの愛、ハワイに韓国…噂の域を出ない“第二の人生” 2025年9月16日 18時11分 《中山美穂お別れ会で“香典トラブル”》主催側は妹・中山忍に「お礼の一つもない」と激怒…当事者直撃で明かされた“疑惑の真相”とは 2025年9月16日 16時0分 「ティファール」電気ケトル約418万台無償交換…発火の恐れ2021年10月から2024年7月製造28モデル60製品 2025年9月16日 19時54分 イチロー氏の自宅に強盗が侵入 夫人が催涙スプレーかけられるも寝室への侵入を防ぐ＝米報道 2025年9月16日 11時23分 声優・花澤香菜 生番組で離婚イジられ絶叫「うるせえなぁ、この野郎！」 2025年9月16日 13時26分