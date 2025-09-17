さらさが、9月24日に新曲「青い太陽」をリリースすることを発表した。さらさ自身の名義としては、2024年リリースの2ndアルバム『Golden Child』以来の作品となる。新曲「青い太陽」は、詞曲をさらさが、編曲・プロデュースを有元キイチ（ODD Foot Works）が手掛けた作品。どんな楽曲に仕上がっているのか、是非リリースまで楽しみにお待ちいただきたい。また、アーティストビジュアルと同じく写真家の松岡一哲が手掛けた「青い太陽