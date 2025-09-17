号泣選手に寄り添うインタビューが話題陸上の世界選手権東京大会第4日が16日、国立競技場で行われた。男子110メートル障害の村竹ラシッド（JAL）は、昨夏のパリ五輪（5位）に続いて決勝に進出。自国開催の大舞台のファイナルを力走し、13秒18で5位に入った。直後のテレビインタビューで人目もはばからず号泣した村竹にインタビューしたアナウンサーの行動に反響が集まっている。世界の強豪に真っ向勝負を挑んだ若武者に寄り添