◆米大リーグパイレーツ１―４カブス（１６日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）カブスが１６日（日本時間１７日）、敵地でパイレーツを破って３連勝とし、プレーオフ進出まで「Ｍ１」とした。パイレーツ先発の昨季新人王右腕スキーンズから初回に１番ブッシュが２９号先頭弾で先制。その後２死一、二塁からクローアームストロングが適時打で追加点を挙げた。１点を返された直後の２回も１死一、三塁とチャン