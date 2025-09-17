米識者10人が語る井上尚弥vs.中谷潤人後編（前編：井上尚弥vs.中谷潤人を米識者10人が予想モンスターの勝利予想も多いが「中谷が井上をストップする」という意見も＞＞）ジムで練習を行なう中谷サウル・"カネロ"・アルバレスとテレンス・クロフォードの試合が行なわれた、アレジアント・スタディアムの記者席で同列に座ったノーム・フラウエンヘイムは、76歳の重鎮ジャーナリストである。アリゾナ州フィニックスに住み、当地