佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の17日の天気をお伝えします。「天気図」 北海道付近の低気圧から大陸にかけて前線が延びています。この前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、大気の状態が不安定です。天気の急変に注意が必要です。 「天気の予想」 各地で雲が広がりやすいでしょう。午前中は日差しの届くところも、だんだん雲が増えてきそうです。17日昼すぎから18日にかけては