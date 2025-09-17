中国の衛星企業が自国の宇宙ステーションなどを監視してきた米国の衛星を精密撮影した写真を公開した。米中間の宇宙偵察競争が「撮って撮られて」の真っ向対立の様相に広がっているとの分析が出ている。香港紙サウス・チャイナ・モーニング・ポストによると、中国の長光衛星技術は公式交流サイト（SNS）に自社の衛星である「吉林1」衛星群が米国のワールドビューリージョン衛星を40〜50キロメートルの距離から撮影した写真4枚を公