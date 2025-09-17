亀田製菓の国内米菓・重点6ブランドの1つ「技のこだ割り」が、ビールなどのアルコールに合うおつまみ訴求を開始した昨年8月以降、拡大している。一度食べたらやみつきになる濃厚な味わいと食感の組み合わせが主要因。7月24日、取材に応じた佐藤唯国内米菓マーケティング部米菓スナック第3グループ主任は「現在、亀田製菓の米菓ブランドの中でも年間10個以上購入されるヘビーユーザーの割合が多く、リピート率が高いブランド