食卓に並べた瞬間、思わず「これ本当に100円？」と二度見してしまう、ダイソーの高見え食器をご紹介します！マットな質感が高級感たっぷりで、どんな料理も格好良く引き立てます。電子レンジも食洗機もOKで、軽くて割れにくいから毎日の食卓にぴったり。気軽に使えて見映えも叶う、そんな頼れる一枚です♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：和波レンジ食器 長皿 25cm×12cm 黒価格：￥110（税込）サイズ（約）：250mm×120m