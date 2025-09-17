ウクライナ軍参謀本部は１６日、ロシア南部サラトフ州の製油所を攻撃し、施設内で爆発と火災が発生したと発表した。露国防省は同日、同州でウクライナの無人機（ドローン）１８機の攻撃を阻止したと発表したが、被害の有無など詳細は明らかにしなかった。ロシアの侵略に対抗するウクライナは、ロシアのエネルギー関連施設への攻撃を強化している。１２日には、露西部レニングラード州にある露産原油の主要な輸出拠点のプリモル