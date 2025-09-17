セリアで見つけて飛びついたキーホルダーが、可愛すぎてお気に入り！まるでミニマスコットがガチャガチャマシンに入り込んでいるような、凝ったデザインのアクリルミラーキーホルダーです♡ピンク×ブルーの色合いもキュート。軽いから持ち運びしやすいのも嬉しいポイントです！これは人気が出そうな予感がしますよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：アクリルミラーキーホルダー カプセルトイ柄価格：￥110（税込）