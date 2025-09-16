とちぎテレビ 収穫の秋を迎え、小山市の小学校で１６日、児童たちが稲刈りを体験しました。 稲刈りを行ったのは、小山市の下生井小学校の全校児童３３人です。５年生の社会科の農業を知る授業の一環で、地元農家などが組織する田んぼの学校実行委員会が協力して行われました。 児童たちは、５月に学校の近くにある田んぼ３０アールの一角のおよそ１５０平方メートルに、県産ブランド米の「とちぎの星」の苗を