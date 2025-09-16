とちぎテレビ 日本維新の会の地方組織「栃木維新の会」は１６日に会見を開き、井上英孝衆議院議員（大阪１区選出）が新しい代表に就任したと発表しました。 これは今年２月から代表を務めていた、中司宏衆議院議員（大阪１１区）が、党の幹事長に就任したことを受けてのことです。井上氏は栃木維新の会が発足した２０２２年から今年２月まで代表を務めていました。 会見で井上氏は「人材を発掘していき、栃木県の選挙・国