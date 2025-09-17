とちぎテレビ 栃木県内の高校生による芸術文化の祭典が１６日、宇都宮市内で行われました。 この祭典は高校生の文化活動の発展のため県高校文化連盟が活動の発表や交流の場として毎年開いているものです。 今回は県内７７の高校からおよそ１０００人が参加し、７月に香川県で開かれた全国高校総合文化祭の参加校による演奏や発表が行われました。 文化祭を陰で支える舞台や会場の担当、それに司会進行なども高校生が行い