今回紹介するのは、ダイソーで見つけた『伸縮できるタオルハンガー（ドア掛け用）』。ステンレス素材のしっかりとしたタオルハンガーなのですが、伸縮タイプで使い勝手抜群です！タオルのサイズを選ばず、しっかり乾かせて快適な使い心地。専門店で買うと高いですが、220円（税込）とお財布に優しい価格で嬉しいです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：伸縮できるタオルハンガー（ドア掛け用）価格：￥220（税込）サイズ（