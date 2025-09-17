日本人初のアメリカ野球殿堂入りを果たしたイチローさんのアメリカ・ワシントン州の自宅に、強盗が入っていたことがわかりました。妻の弓子さんが強盗犯の侵入を防いだということです。AP通信などによりますと、ワシントン州シアトルにあるイチローさんの自宅に今年2月、男が押し入りました。男が寝室に侵入しようと力ずくでドアを開けようとしたところ、部屋の中にいた妻の弓子さんが抵抗。男はドアの隙間から催涙スプレーを噴射