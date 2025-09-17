秋田市の住宅街で、クマの出没が相次いでいます。住宅の敷地内でもクマが目撃されていて、警察が注意を呼びかけています。警察の調べによりますと、16日午後6時ごろ、30代の女性が秋田市泉東町の自宅にいた際、自宅敷地内を北側から南側へ歩く体長約1メートルのクマ1頭を目撃しました。目撃場所の近くにはあさひかわこども園があります。それから約1時間15分後の午後7時15分ごろには、秋田市旭川清澄町の市道を横断する体長