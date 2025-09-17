◆ホテルニューオータニの秋アフタヌーンティー。パティスリーSATSUKIやピエール・エルメ・パリの栗＆ぶどうスイーツを最上階でホテルニューオータニ（東京）最上階の展望ダイニング「VIEW & DINING THE SKY」にて、秋の訪れを感じる味わい豊かな「スーパーアフタヌーンティー〜栗とぶどう〜」が2025年11月28日（金）まで開催中。「パティスリーSATSUKI」の“スーパーシリーズ”や「ピエール・エルメ・パリ」のスイーツを一挙