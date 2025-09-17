エア・ドゥは、AIRDOポイントから「ふらの雪どけチーズケーキ《ショコラ》」への交換を9月1日から30日まで実施する。商品はもりもとの「ふらの雪どけチーズケーキ《ショコラ》」で、先着250個限定となる。必要ポイント数は1,200ポイント、最大5個まで申し込める。