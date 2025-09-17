大阪府池田市の住宅で５歳の女の子と母親が腹から血を流して倒れているのが見つかり女の子が死亡した事件で、死因は首を圧迫されたことによる窒息死であることがわかりました。今月１２日午後、池田市の住宅で荒谷心さん（５）と心さんの母親（３４）が腹から血を流して倒れているのが見つかり、搬送先の病院で心さんの死亡が確認されました。現場からは血の付いた刃物が見つかり、心さんの腹には刺し傷がありましたが、警察