神戸市などは、より重症化しやすいエムポックスウイルスの「クレード１」の感染が国内で初めて確認されたと発表しました。神戸市などによりますと、９月１２日、アフリカへの渡航歴がある２０代の女性が発疹や発熱などの症状で神戸市内の医療機関を受診したところ、エムポックスウイルスの感染が確認されたということです。感染したのはより重症化しやすい「クレード１」と呼ばれる型で、国内で確認されるのは初めてです。女