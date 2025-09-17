◆2025年最新！台湾茶と点心を気軽に味わえる、日本橋・兜町の注目店2025年8月、日本橋・兜町にオープンした「可視化飯店（かしかはんてん）」は、カジュアルにアジアのお茶と食の世界を感じられると開店直後から話題沸騰中！人気店「CASICA」による注目の新店をご紹介します。国産の鶏肉を使い、朝鮮人参やクコの実など栄養価の高い食材とともにじっくりと蒸しあげた、鶏モモ肉と棗の紹興酒蒸し1000円。素材の滋味が溶けあい、