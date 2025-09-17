日本代表が世界最速で予選を突破した2026年W杯は、アメリカ・メキシコ・カナダの共催で行われる。本大会の出場国数は、これまでの32か国から48か国に増え、大会試合数も64から104に倍増する。そうしたなか、FIFAは16日に「FIFA Club Benefits Programme」についての声明を発表。初めてW杯予選に向けて選手を派遣する全クラブに直接分配金を提供することになったとのこと。クラブサッカーを支援するために、前回大会から7割増となる