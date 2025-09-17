17日、ソウルの特別検察官に出頭した旧統一教会の韓鶴子総裁（中央）（共同）【ソウル共同】韓国の尹錫悦前大統領夫妻の疑惑を捜査する特別検察官は17日午前（日本時間同）、出頭した世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の韓鶴子総裁を事情聴取した。韓国メディアが報じた。一方、出頭に先立ち、特別検察官は教団側から不正な資金を受けた政治資金法違反の疑いで、尹氏の側近とされる国会議員、権性東容疑者を逮捕した。韓国メ