17日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝146円台後半で取引された。午前10時現在は前日比34銭円高ドル安の1ドル＝146円54〜55銭。ユーロは51銭円安ユーロ高の1ユーロ＝173円75〜81銭。米連邦準備制度理事会（FRB）が利下げに踏み切るとの見方が広がり、日米金利差の縮小を見込んだ円買いドル売りの動きが出た。市場では「ドルはユーロなど円以外の主要通貨に対しても下落している」（外為ブローカー）との声があった