リカルド・カブリサスさん（キューバ副首相、元駐日大使）共産党機関紙グランマなどによると、16日に死去。88歳。死因は不明だが、闘病の末に亡くなった。37年、首都ハバナ生まれ。71〜73年に駐日大使。経済分野に明るく16〜18年に経済企画相、23〜24年に外国貿易・投資相などを歴任。19年から副首相。24年、日本とキューバの関係強化に寄与したとして旭日大綬章を受章。（サンパウロ共同）