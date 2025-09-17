９月16日深夜、『クロナダル』（テレビ朝日系）が放送。お笑い芸人のクロちゃん（安田大サーカス）が現役大学院生のグラドルとキスをして「ワンチャンありそう」と手ごたえを語る一幕があった。【映像】クロちゃんの新彼女候補の現役大学院生グラドル今回番組では“クロちゃんを惚れさせたら100万円『クロLOVE』”を開催。真実の愛を求めるクロちゃんが今最も彼女にしたい4人の女性が集結し、クロちゃんをガチで惚れさせるため