韓国の旧統一教会の韓鶴子総裁がさきほど、韓国の特別検察官の事務所に出頭しました。尹錫悦前大統領の妻・金建希被告の不正疑惑を巡り、出頭を要請されていました。【映像】旧統一教会・韓鶴子総裁、出頭時の様子韓総裁は午前10時前、ソウル市内の特別検察官のもとに出頭しました。取り調べ室に入る前に、報道陣に対し「雨が降っている中、ご苦労様です。後で聞いてください」と述べました。特別検察官は尹錫悦前大統領の妻