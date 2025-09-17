フリーアナウンサーの豊崎由里絵が17日、フジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。16日に東京・国立競技場で行われた世界陸上男子110メートル障害決勝で5位に入賞した村竹ラシッドの健闘をたたえた。銅メダルまでわずか0・06秒差の大激戦を見ていたという。「途中まで本当にメダルに手が届くって思って。応援させてもらえて、こっちもすごく楽しかったです。『これだけ応援してもらえて、だからこ