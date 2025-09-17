ドジャースの大谷翔平投手（３１）に新たなライバル登場か。ＭＬＢ公式サイトは１６日（日本時間１７日）にダイヤモンドバックスのヘラルド・ペルドモ内野手（２５）を「比較的無名だったが、ナ・リーグのＭＶＰ候補に浮上した」と報じた。「ダイヤモンドバックスの遊撃手はトレード期限で売り手に回ったものの、ナ・リーグのワイルドカード争いに加わっているチームに貢献し、野球界最高の選手の一人として頭角を現してきた」