ボーイズグループSEVENTEEN（セブンティーン）メンバーHOSHI（ホシ）が16日、韓国軍隊に入隊した。入隊を記念し、寄付をした。韓国メディアが報じた。韓国の「愛の実社会福祉共同募金会」は16日「HOSHIさんが、ザンビア・ウンドラ地域の公立学校建築のために1億ウォン（約1000万円）を寄付し、最近着工式を行った」と明らかにした。今回の寄付は、24年のラオス国立孤児学校建築支援に続き、2度目の海外学校建築支援。現地小学生約3