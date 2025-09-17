親が口にする「大丈夫」という言葉は、つい安心しがちです。しかし、その笑顔の裏には、子に心配をかけたくないという想いから、本音を隠しているケースは少なくありません。ある親子のケースをみていきましょう。「心配なんていらない」と笑う母に安心していたが…都内のメーカーに勤務する田中健一さん（50歳・仮名）。3年前に父が亡くなってからは電車で1時間ほどの実家でひとりで暮らす母・トシ子さん（79歳・仮名）に、月に1