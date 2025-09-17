GoogleがWindows向けアプリ「Google app for Windows」のテストを開始しました。Google app for WindowsはPC内のファイル検索機能やウェブ検索機能を備えているほか、Googleレンズを用いて各種画像を分析することもできます。Google app for Windows experiment in Labs launcheshttps://blog.google/products/search/google-app-windows-labs/Google’s experimental Windows app is better than Microsoft’s built-in search -