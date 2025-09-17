¿·¡Ö¥ô¥©¥¯¥·¡¼¡×ÅÐ¾ì¡ª ²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¥È¥è¥¿¤Ï2025Ç¯9·î2Æü¡¢¥ß¥É¥ë¥µ¥¤¥º¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡Ö¥ô¥©¥¯¥·¡¼¡×¤Î°ìÉô²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±Æü¤è¤êÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¹Ô·¿¤Ç°ìÉô²þÎÉ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥È¥è¥¿¡Ö¥ô¥©¥¯¥·¡¼¡×¤¬°ìÉô²þÎÉ¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡Ö¥ô¥©¥¯¥·¡¼¡×¥¨¥¢¥í»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë¥ô¥©¥¯¥·¡¼¤Ï2001Ç¯11·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥ß¥É¥ë